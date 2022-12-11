



Захват власти Бен-Гвиром станет "концом полиции" - бывший офицер полиции

Арье Амит, бывший высокопоставленный офицер полиции, говорит, что попытки предполагаемого будущего министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира ознаменуют конец полиции.



"С теми вещами, которых хочет Бен-Гвир, он станет комиссаром полиции, а комиссар полиции будет половой тряпкой — это убийство полиции и убийство демократии", — сказал Амит радио 103FM.



"Мы не можем позволить политике проникнуть в полицию. Она должна быть полностью свободна от политических мыслей", — добавил Амит.

