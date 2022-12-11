Новости » Политика
Захват власти Бен-Гвиром станет "концом полиции" - бывший офицер полиции
11.12.2022 22:00 Евгения Маркова

Захват власти Бен-Гвиром станет "концом полиции" - бывший офицер полиции

Арье Амит, бывший высокопоставленный офицер полиции, говорит, что попытки предполагаемого будущего министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира ознаменуют конец полиции.

"С теми вещами, которых хочет Бен-Гвир, он станет комиссаром полиции, а комиссар полиции будет половой тряпкой — это убийство полиции и убийство демократии", — сказал Амит радио 103FM.

"Мы не можем позволить политике проникнуть в полицию. Она должна быть полностью свободна от политических мыслей", — добавил Амит.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы