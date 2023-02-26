



Захава Гальон о теракте в Хавара: виноваты 57 лет оккупации



Бывший председатель Мерец, Захава Гальон, выступила на внутренней группе партии по поводу нападения в Хаваре, в котором были убиты Гилель и Гиль Янив.



"Я хочу начать с шокирующего нападения, которое произошло несколько часов назад. Были убиты два молодых человека. Что делается для предотвращения следующего нападения?" спросили Гальон.



Она ответила: "Когда мы видим, что правительство готовит незаконные форпосты в поселениях, мы наблюдаем новый строительный бум вопреки соглашению с американцами в поселениях, мы видим активность в Дженине и Шхеме и большое число погибших палестинцев, я признаю, что очень трудно отбить мотивацию к терроризму у населения, которое находится в подобной ситуации", - сказала Гальон.



По ее словам, "почти 57 лет оккупации люди живут под израильским контролем, и отчаяние этих людей, на которое мы наступаем каждый день, превращается в ужасающую ненависть и насилие, у которых в конечном итоге есть только политическое решение - прекращение оккупации. Нет силовых решений против людей, которым нечего терять".