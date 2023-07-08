



Захава Гальон о переговорах: с каких пор вы спорите с палачом о длине веревки

Бывшая председатель "Мерец" Захава Гальон раскритиковала намерение лидеров оппозиции Яира Лапида и Бени Ганца вернуться за стол переговоров относительно правовой реформы в резиденции президента.



Об этом сообщает газета "Маарив".



"Я не понимаю призыва Ганца и Лапида вернуться к так называемым переговорам в резиденции президента", - сказала она.



Гальон считает, что при посредничестве президента будут вестись лишь "пустые разговоры".



"О чем они будут говорить? С каких это пор вы спорите с палачом о длине веревки? Какой компромисс может быть в отношении демократии? Когда страна перестает быть демократией, безопасного пути назад не будет", - подчеркнула она.