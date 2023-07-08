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Захава Гальон о переговорах: с каких пор вы спорите с палачом о длине веревки
08.07.2023 13:50 Алина Груднева

Захава Гальон о переговорах: с каких пор вы спорите с палачом о длине веревки

Бывшая председатель "Мерец" Захава Гальон раскритиковала намерение лидеров оппозиции Яира Лапида и Бени Ганца вернуться за стол переговоров относительно правовой реформы в резиденции президента.

Об этом сообщает газета "Маарив".

"Я не понимаю призыва Ганца и Лапида вернуться к так называемым переговорам в резиденции президента", - сказала она.

Гальон считает, что при посредничестве президента будут вестись лишь "пустые разговоры".

"О чем они будут говорить? С каких это пор вы спорите с палачом о длине веревки? Какой компромисс может быть в отношении демократии? Когда страна перестает быть демократией, безопасного пути назад не будет", - подчеркнула она.

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