



Захава Гальон: мирный путь лучше войны

Председатель Мерец прокомментировала проект соглашения о демаркации морской границы с Ливаном.

По словам Захавы Гальон, она обсудила с премьер-министром Яиром Лапидом ситуацию в сфере безопасности.

"Путь мира и дипломатии всегда лучше войны. Соглашение важно с точки зрения безопасности, оно обеспечивает региональную стабильность в отношениях с Ливаном и позволит установить мир в отношениях с "Хизбаллой", - сказала она.

Гальон назвала это соглашение очень важным достижением Лапида.