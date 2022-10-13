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Захава Гальон: мирный путь лучше войны
13.10.2022 20:04 Алина Груднева

Захава Гальон: мирный путь лучше войны

Председатель Мерец прокомментировала проект соглашения о демаркации морской границы с Ливаном.

 
По словам Захавы Гальон, она обсудила с премьер-министром Яиром Лапидом ситуацию в сфере безопасности.
 
"Путь мира и дипломатии всегда лучше войны. Соглашение важно с точки зрения безопасности, оно обеспечивает региональную стабильность в отношениях с Ливаном и позволит установить мир в отношениях с "Хизбаллой", - сказала она.
 
Гальон назвала это соглашение очень важным достижением Лапида.

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