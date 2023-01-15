



Захарова ждет, когда Зеленский "подведет под санкции" Хрюшу и Степашку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на введение украинским президентом Владимиром Зеленским санкций против ряда российских деятелей, среди которых была и Ангелина Вовк.



Захарова пишет: "Всё жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведёт. Если теперь уже и Ангелина Вовк "угрожает национальной безопасности Украины", то её два подельника и подавно должны быть запрещены. Хотя, возможно, президент Украины своих не трогает, и марионеток пронесёт".



