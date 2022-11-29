



Захарова возмущена словами Папы Римского о бурятах и чеченцах

Спикер российского МИД Мария Захарова возмутилась словами Папы Римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов, воюющих в Украине.

Понтифик в интервью журналу America сказал, что есть народ, который принимает мученическую смерть, а есть те, кто их мучает.

"Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости. Как правило, самым жестокими являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее", – отметил понтифик.

Захарову слова Папы Римского задели. Она обвинила понтифика в "извращении".

"Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в 90-е годы - начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины", - сказала она.