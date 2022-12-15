



Захарова: Ватикан извинился перед Россией

Россия получила по дипломатическим каналам извинения от Ватикана за слова Папы Римского Франциска о жестокости бурятов и чеченцев.

Такое заявление сделала 15 декабря спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"По дипломатическим каналам получено обращение из Ватикана с извинениями перед РФ за высказывания о чеченцах и бурятах. Инцидент с заявлениями Ватикана исчерпан", - сказала она.

По словам Захаровой, Россия рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом.