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Захарова: Ватикан извинился перед Россией
15.12.2022 14:21 Алина Груднева

Захарова: Ватикан извинился перед Россией

Россия получила по дипломатическим каналам извинения от Ватикана за слова Папы Римского Франциска о жестокости бурятов и чеченцев.

 
Такое заявление сделала 15 декабря спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
 
"По дипломатическим каналам получено обращение из Ватикана с извинениями перед РФ за высказывания о чеченцах и бурятах. Инцидент с заявлениями Ватикана исчерпан", - сказала она.
 
По словам Захаровой, Россия рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом.

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