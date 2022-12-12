



Захарова: Пугачева крестила детей, венчалась, а оказалась иудейкой

В интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» пресс-представитель МИД РФ М.Захарова отметила, что певица Алла Пугачева долгое время скрывала гражданство Израиля, переживая за реакцию общественности. Более того, удивителен тот факт, что Пугачева, которая оказалась иудейкой, прошла православный обряд венчания с мужем и крестила своих детей.



«Как так получается, что люди были приверженцами и последователями искренними, выдавали себя за православных и в то же время получали гражданство Израиля как репатрианты», — сказала Мария Захарова.



Захарова пояснила, что уехавшая за границу знаменитость получила гражданство как репатриант, а там необходимо указать себя как атеиста или иудея. При этом в практике имеются случаи, где за недостоверную информацию людей лишали гражданства Израиля.



Вот недавно Пугачева заявила, что против нее идет заказная кампания, а конец ее цитаты был вроде как из Евангелия: „Прости, Господи, ибо не ведают, что творят“. Вы не поверите, но есть маленький нюанс. В середину фразы она вставила проклятие, начала обзывать людей. И смысл изменился на противоположный. Фраза получилась про другое — про ненависть и гордыню», — заключила "дипломат".