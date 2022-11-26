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Захарова потрясена смертью главы МИД Беларуси
26.11.2022 18:25 Аркадий Бочаровский

Захарова потрясена смертью главы МИД Беларуси

Министерство иностранных дел Российской Федерации официально отреагировало на внезапную смерть главы МИД Беларуси Владимира Макея.

Соответствующий комментарий опубликовала 26 ноября в своем Telegram-канале официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

«Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея», — заявила она.

Спикер пообещала, что официальные соболезнования МИД России по данному поводу будут опубликованы в ближайшее время.
 

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