



Захарова потрясена смертью главы МИД Беларуси

Министерство иностранных дел Российской Федерации официально отреагировало на внезапную смерть главы МИД Беларуси Владимира Макея.



Соответствующий комментарий опубликовала 26 ноября в своем Telegram-канале официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.



«Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея», — заявила она.



Спикер пообещала, что официальные соболезнования МИД России по данному поводу будут опубликованы в ближайшее время.

