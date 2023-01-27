



Захарова: передача танков Украине выводит конфликт на новый уровень

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала предоставление Украине танков рядом стран.



Соответствующее заявление он сделала на брифинге 27 января.



По словам Захаровой, предоставление танков Украине сделало страны НАТО "стороной конфликта", а ситуация "не изменится" в пользу Киева.



"Поставка западных танков Украине не изменит ситуацию, но это выводит на новый уровень противостояние Запада с Россией", - сказала она.