



Захарова обвинила в разрушении плотины Каховской ГЭС ВСУ

Спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила в разрушении плотины Каховской ГЭС украинских военных.



Она утверждает, будто к катастрофе привели "методичные атаки" с июля по ноябрь прошлого года.



Захарова "насчитала" 28 обстрелов, якобы совершенных Вооруженными силами Украины в этот период.



"Всего за лето-осень 2022 года по Каховской ГЭС только из РСЗО HIMARS было выпущено более трехсот ракет. Такие методичные атаки ВСУ на ГЭС привели к начавшемуся 6 июня 2023 года разрушению ее конструкций и неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища вниз по течению Днепра", — утверждает Захарова.

