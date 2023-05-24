



Захарова о попытке ЧВК "Вагнер" купить оружие в Мали: вброс

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отчет американской разведки о попытке ЧВК "Вагнер" закупиться оружием в Мали.



Об этом сообщает российские СМИ.



По словам Захаровой, информация о Мали, предоставленная американцами, является "вбросом".



Ранее источник в американской разведке сказал, что ЧВК "Вагнер" успешно закупила оборудование, но также продолжает работать над закупкой мин, беспилотников, радаров и контрбатарейных систем у "контактов" в Мали для использования в Украине.