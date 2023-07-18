



"Заговор людей Нетаниягу": поэтапная дискредитация и отстранение Бахарав-Миара







Това Цимуки опубликовала в Едиот Ахронот огромную статью, посвященную “заговору” Нетаниягу и его окружения, целью которого является поэтапная дискредитация и отставка юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара.



По оценкам одного из отставных судей, Миара осознает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр юстиции Ярив Левин однозначно стремятся ее отстранить, и что без “основания разумности” Верховный суд не сможет ее защитить. В юридической системе и среди политиков с горечью говорят, что премьер-министр и министр юстиции каждое утро открывают свои электронные почтовые ящики в надежде, что там их ждет ее письмо об отставке. "Пока этого не происходит, они шьют дело против нее", - говорит один из высокопоставленных представителей юридической системы. "Материалы по делу об отстранении уже собраны. Нетаниягу сможет представить протокол заседания кабинета министров в орган, который должен будет утвердить ее отставку, и сказать: "Она несет ответственность за то, что произошло"".



Левин неоднократно говорил, что "министры с ней не ладят" и что "они ей не доверяют". Не упускают возможности публично напасть на нее Дуди Амсалем (называющий ее "Гали Миара-Саар" в качестве намека на человека, избравшего ее на эту должность, депутата Гидеона Саара), Шломо Кари (заявивший, что после устранения вероятной причины ее можно будет уволить), Итамар Бен-Гвир, Галит Дисталь Атабриан и Мири Регев. Предполагается, что когда наступит момент, за ее увольнение проголосуют не менее двадцати членов правительства.



Отправляясь на заседание кабинета министров, Бахарав-Миара знала, что попадает на минное поле. Из письма, которое она получила, и с подробного описания вопросов, на которые ее просили ответить, опубликованного на сайте Ynet, когда от нее потребовали сравнить ситуацию с демонстрациями протеста против правового переворота с позицией правоохранительных органов в дни размежевания, ей было ясно, что целью будет показать, что ее указания носят дискриминационный и избирательный характер. "Министры соревновались между собой, кто больше разозлится и кто громче потребует ее отставки, - рассказывает один из присутствовавших в заседании, - но она сохранила самообладание и не позволила стилю и силе атаки повлиять на нее".



"Они пытаются “приклеить” юридического советника к протестам под эгидой распространения фальшивых нарративов", - говорят представители судебной системы. "Она видит, как Нетаниягу и его верные друзья закрывают ей рот. Формула проста - вместо того, чтобы понять, что их собственные действия - главная причина протеста, они перекладывают вину на правоохранительную систему, возглавляемую Бахарав-Миара, и на непосредственную жертву - уходящего в отставку начальника полиции Коби Шабтая. На заседании кабинета министров большинство министров во главе с премьер-министром обвинили Бахарав-Миара в том, что он не позволил им принять жесткие меры для подавления протеста. Волна обвинений докатилась и до размежевания, произошедшего при других обстоятельствах, и до новой карты, которую они вытащили, - решения Бахарав-Миара не разрешить применить силу и насилие для пресечения проявлений протеста.



В настоящее время оценка в юридической системе такова, что устранение основания разумности будет использовано в первую очередь для нанесения серьезного ущерба институту юридических советников, включая советников правительственных министерств, и приведет к отставке Бахарав-Миара. После этого Нетаниягу будет волен выбрать советника или "специального прокурора" (в рамках разделения консультаций и прокуратуры), который позволит ему организацию пересмотра возбужденных против него дел - и следующий шаг известен. Предполагаемый срок для этого - несколько месяцев.