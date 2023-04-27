



1000 автобусов заказаны для митинга в поддержку судебной реформы

Подготовка к "миллионному митингу" правого крыла в поддержку предложенной правительством судебной реформы уже идет полным ходом. Несколько ведущих членов коалиции уже объявили, что выступят с речами на демонстрации в четверг вечером у здания Кнессета, который должен собраться на летнюю сессию на следующей неделе.



Ожидается, что в демонстрации примут участие все члены фракции Религиозный сионизм. Планируется, что перед собравшимися выступит лидер партии, министр финансов Бецалель Смотрич, а также министр юстиции Ярив Левин и председатель комитета по конституции, законодательству и правосудию Симха Ротман. Организаторы заявили, что они ожидают, что "большинство членов коалиции" будут "на сцене".



Организаторы демонстрации, член партии Ликуд Авихай Буарон и директор организации "Возрождение 2023" Берале Кромби, сообщили, что уже заказано 1000 автобусов для доставки людей из сотен мест по всему Израилю.



