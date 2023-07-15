



Задержанный в Москве экс-полковник ФСБ предстал перед судом

Бывший полковник ФСБ Михаил Поляков, задержанный накануне по подозрению в вымогательствах, 15 июля предстал перед судом.



По данным российских СМИ, Тверской суд Москвы постановил арестовать его на два месяца.



Как сообщалось ранее, Поляков якобы является администратором Telegram-канала "Кремлевская прачка", который публикует новости по поводу российских политиков и бизнесменов.



По версии следствия, экс-полковника ФСБ заподозрили в вымогательстве около 40 млн рублей у IT-компании "Ланит". Поляков якобы требовал деньги за удаление публикаций в течение трех месяцев. Уточняется, что был также задержан гендиректор ООО ПСК "Наследие" Александр Санин по подозрению в соучастии.

