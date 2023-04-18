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Задержанный американский журналист впервые предстал перед судом в России
18.04.2023 14:40 Ирина Демьянова

Задержанный американский журналист впервые предстал перед судом в России

Американский репортер Эван Гершкович появился на судебном заседании, частично открытом для прессы, впервые после ареста за шпионаж.

Гершкович в клетчатой рубашке со скрещенными руками улыбался во время слушаний в Москве - обжалование его предварительного заключения. Он ничего не говорил.

Судебное слушание проходит, чтобы определить, будет ли он по-прежнему находиться в следственном изоляторе в Лефортово в Москве как минимум до 29 мая.

В прошлом месяце российская служба безопасности ФСБ арестовала Гершковича по обвинению в шпионаже, который может повлечь за собой 20-летний тюремный срок. Соединенные Штаты сочли его “неправомерно задержанным”.

 

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