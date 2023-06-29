



Задержанную у дома Май Голан основательницу "женщин в красном" отпустили

Основательницу протестного движения "Банот Альтернатива" (”служанки”/”женщины в красном”) Моран Зер Катценштейн, которую задержали 29 июня возле дома министра по улучшению положения женщин Май Голан в Тель-Авиве, отпустили.



Это произошло примерно через час после ее задержания.



"Мы вышли на законный протест без какого-либо насилия под домом министра Май Голан. Мы сделали этого, чтобы напомнить ей, что она может стать следующей, кто пострадает от этого опасного антидемократического законодательства", — сказано в заявлении протестного движения.



Тем временем, задержание Катценштейн подвергла критике лидер "Авода" Мейрав Михаэли, сказав, что "полиция должна быть нейтральной и объективной".

