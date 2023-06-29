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Задержанную у дома Май Голан основательницу "женщин в красном" отпустили
29.06.2023 18:23 Алина Груднева

Задержанную у дома Май Голан основательницу "женщин в красном" отпустили

Основательницу протестного движения "Банот Альтернатива" (”служанки”/”женщины в красном”) Моран Зер Катценштейн, которую задержали 29 июня возле дома министра по улучшению положения женщин Май Голан в Тель-Авиве, отпустили.

Это произошло примерно через час после ее задержания.

"Мы вышли на законный протест без какого-либо насилия под домом министра Май Голан. Мы сделали этого, чтобы напомнить ей, что она может стать следующей, кто пострадает от этого опасного антидемократического законодательства", — сказано в заявлении протестного движения.

Тем временем, задержание Катценштейн подвергла критике лидер "Авода" Мейрав Михаэли, сказав, что "полиция должна быть нейтральной и объективной".
 

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