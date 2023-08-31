



Зачем министру Дистель-Атбарян контроль над пресс-службой правительства

Министр общественной дипломатии Галит Дистель-Атбарян хочет получить контроль над пресс-службой правительства, чтобы иметь право лишать полномочий иностранных журналистов, которые клевещут на Израиль.



По данным общественного телеканала "КАН", это она объяснила на закрытых встречах, где обсуждала с гендиректором канцелярии премьер-министра этот вопрос.



Пресс-служба правительства пользуется возможностью лишения иностранных журналистов полномочий только в крайних случаях.



Пока что, премьер-министр Биньямин Нетаниягу не решился передавать контроль Дистель-Атбарян.