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Зачем министру Дистель-Атбарян контроль над пресс-службой правительства
31.08.2023 13:16 Алина Груднева

Зачем министру Дистель-Атбарян контроль над пресс-службой правительства

Министр общественной дипломатии Галит Дистель-Атбарян хочет получить контроль над пресс-службой правительства, чтобы иметь право лишать полномочий иностранных журналистов, которые клевещут на Израиль.

По данным общественного телеканала "КАН", это она объяснила на закрытых встречах, где обсуждала с гендиректором канцелярии премьер-министра этот вопрос.

Пресс-служба правительства пользуется возможностью лишения иностранных журналистов полномочий только в крайних случаях.

Пока что, премьер-министр Биньямин Нетаниягу не решился передавать контроль Дистель-Атбарян.

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