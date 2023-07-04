



Зачем Иран хочет примириться с Индией – мнение

После того как Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн нормализовали свои отношения с Ираном, теперь другой союзник Израиля, Индия, также движется в этом направлении. Об этом пишет Аюб Кара, экс-депутат Кнессета от “Ликуд”.



Иран и Индия договорились о создании совместного комитета для обсуждения дальнейшего сотрудничества в сельскохозяйственном секторе. Ожидается, что комиссия будет создана в течение следующих трех месяцев.



Эта новость появилась после известий о том, что Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Пакистан и Ирак сформируют общую военно-морскую коалицию вместе с Исламской Республикой Иран, что означает, что Индия не только объединяется с Тегераном, когда дело доходит до торговли, но и когда речь идет о вопросах безопасности.



Индия уже имеет прочные торговые отношения с Ираном. Индия экспортирует в Иран рис, чай, сахар, лекарства и некоторые другие товары.



В апреле прошлого года состоялись первые трехсторонние консультации между Арменией, Ираном и Индией. Многие аналитики утверждают, что попытки Ирана сформировать такой трехсторонний союз направлены на уравновешивание стратегического союза Азербайджана с Пакистаном и Турцией в кавказском регионе. По данным Джеймстаунского института, три страны сосредоточили внимание в первую очередь на “экономических вопросах и региональных каналах связи”, и “стороны договорились продолжить консультации в трехстороннем формате”.



Тем не менее Индия уже играет ключевую роль в иранском коридоре Персидский залив – Черное море и в порту Чабахар в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, который представляет собой транзитный и торговый мост между Ираном, Индией и Арменией. Оба эти образования резко контрастируют с азербайджанским Зангезурским коридором, где Иран делает все возможное, чтобы подорвать его.



С точки зрения Израиля, это тревожное событие, поскольку оно означает, что Израиль вместе с Азербайджаном и Турцией остается в одиночестве в своем стремлении бороться с муллами в Тегеране. Муллы подкрадываются все ближе к тому, чтобы получить ядерное оружие. Они скандируют “Смерть Израилю” и “Смерть Америке” при каждой возможности. Однако сообщество наций вместо того, чтобы солидаризироваться с Израилем в борьбе с этой угрозой, предпочитает торговать и вести другие виды бизнеса с муллами в Тегеране.