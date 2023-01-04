



Забывших женщину-бойца МАГАВа в палестинской деревни отстранили от службы

Женщина-боец МАГАВа была снята в одиночку быстро передвигающейся по улицам палестинской деревни А-Рам, где ранее проводились операции по задержанию нарушителей порядка. В МАГАВ сначала утверждали, что командир сил находился рядом с ней и поддерживал зрительный контакт, но добавили, что командир МАГАВа дал указание немедленно провести всестороннее расследование.



Сегодня утром МАГАВа объявил, что после того, как результаты первоначального расследования были представлены командиру Пограничной службы Амиру Коэну, и командир МАГАВ принял решение отстранить командира и участвовавших в нем бойцов от оперативной деятельности до окончания расследования.



По словам палестинцев, распространивших вчера видео, силы МАГАВа покинули место с задержанными и оставили в деревне бойца. На видео она действительно выглядит несколько напряженной и смотрит во все стороны с некоторым беспокойством. В первом заявлении сотрудник МАГАВа отверг утверждения палестинцев. "Если бы снимавший переместил камеру влево, то можно было бы увидеть бойцов и на месте", - утверждал тот же чиновник.



После описанной "битвы версий" командир МАГАВа решил отстранить виновных от работы до завершения расследования, а также прекратить тренировки и занятия, чтобы убедиться, что подобный случай не повторится, поскольку бойцы МАГАВа работают в различных секторах круглосуточно.