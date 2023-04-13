



Заблокирована деятельность правовой группы, защищающей интересы заключенных ПА

Human Rights Watch критикует Палестинскую администрацию за препятствование гражданским правам после отказа в регистрации ассоциации адвокатов.

Адвокаты за справедливость", представляющие интересы палестинцев, задержанных ПА, заявили, что в продлении их регистрации было отказано после того, как их обвинили в принятии иностранного финансирования в нарушение их правового статуса.



По данным HRW, юридическая группа также была обвинена чиновником ПА в "некоммерческой деятельности", когда ее продление регистрации было заблокировано в марте.



Организация "Адвокаты за справедливость" утверждает, что принятие иностранного финансирования не является нарушением закона ПА.



"До тех пор, пока ПА не запретит группам проводить работу, направленную на борьбу с нарушениями, их призывы к защите палестинского гражданского общества и прав палестинцев будут оставаться пустым звуком", - говорит Омар Шакир из Human Rights Watch.



Без официальной регистрации группа может потерять доступ к банковским счетам, ее офисы могут быть закрыты, а ее сотрудникам грозит арест, говорит глава группы Моханнад Карадже из Human Rights Watch.



По словам Карадже, шаг по наложению запрета на деятельность "Адвокатов за справедливость" отражает более широкую тенденцию, когда ПА "сужает пространство для организаций гражданского общества и расширяет возможности своих служб безопасности".



