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Забастовки учителей. Абир Кара атакует Шашу-Битон
19.08.2022 12:35 Ольга Белозерова

Забастовки учителей. Абир Кара атакует Шашу-Битон

Абир Кара раскритиковал министра образования Ифат Шашу-Битон, которая, по его словам, не работает над вынесением судебного запрета против намерения Профсоюза учителей закрыть классы 1 сентября.

Об этом сообщает "Аруц Шева". 

"Министр образования в Израиле публикует сообщения от имени Профсоюза учителей против казначейства, против общества, а также против учителей. Это мошенничество. Действовать в интересах группы давления, а не в интересах общества. "Экстренное обсуждение" - это хорошо. но скоро наступит первое сентября, а вместе с ним и начало учебного года. Почему бы не запретить ненужную забастовку? Посмотрите публике в глаза", - заявил Абир Кара. 

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