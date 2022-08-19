



Забастовки учителей. Абир Кара атакует Шашу-Битон

Абир Кара раскритиковал министра образования Ифат Шашу-Битон, которая, по его словам, не работает над вынесением судебного запрета против намерения Профсоюза учителей закрыть классы 1 сентября.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Министр образования в Израиле публикует сообщения от имени Профсоюза учителей против казначейства, против общества, а также против учителей. Это мошенничество. Действовать в интересах группы давления, а не в интересах общества. "Экстренное обсуждение" - это хорошо. но скоро наступит первое сентября, а вместе с ним и начало учебного года. Почему бы не запретить ненужную забастовку? Посмотрите публике в глаза", - заявил Абир Кара.