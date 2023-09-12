



Забастовка старшеклассников по всему Израилю



Сегодня учеба в старших классах будет приостановлена, объявил вчера вечером Национальный совет студентов. "В свете того, что никаких договоренностей не достигнуто, и санкции учительской организации продолжаются по сию пору - Национальный совет студентов и молодежи проведет предупредительную забастовку во всех средних школах", - говорится в объявлении совета. "Уже более года израильские студенты находятся в ловушке борьбы между профсоюзом учителей и министерством финансов, мы не согласимся с тем, чтобы продолжалось нанесение ущерба студентам".



В национальном студенческом совете сориентировали молодежь, как объяснить администраторам суть забастовки и попросить их о поддержке. Заместитель председателя национального совета Эти Коби из Кирьят-Яма сказал : "Мы сказали молодежи, что в понедельник вечером объявим, будет ли забастовка, что мы и сделали. Забастовка состоится, если глава профсоюза учителей Ран Эрез не объявит об отмене санкций. Сейчас они продолжатся, никакого соглашения еще не подписано - то все только начинается. Мы слишком сильно пострадали от этих санкций, мы не готовы больше страдать".



По ее словам, "в прошлом году я не получила аттестат об окончании школы, не поехала в ежегодную поездку, а теперь еще и отменили нашу поездку по Израилю. Из-за коронавируса и последовавших за ним санкций мы никуда не ездили". Пусть Ран Эрез выходит и протестует. Целью должно быть министерство финансов, почему они вредят нам, а не им? Это не выход. У нас все ученики не собираются приходить завтра, и это я слышу и из других школ. Директор нас поддерживает и разрешает не приходить без записи об отсутствии на занятиях. Мы не готовы больше страдать".



"Объявление о забастовке мы распространили в социальных сетях, на Tiktok выложили ролики с сотнями тысяч просмотров, на всех возможных платформах. Молодежь понимает, что такое кризис и почему мы должны выступить единым фронтом. Мы получаем тысячи, если не десятки тысяч обращений. Мне позвонили почти 500 студентов. Мы никого не заставляем не приходить, но мы уверены, что они нас поддержат. Мы сделали все, чтобы договориться с директорами школ".