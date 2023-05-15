



Забастовка продолжится, но школы будут работать

Центр местного самоуправления объявил некоторое время назад, что в рамках борьбы с Фондом арноны забастовка местных властей продолжается и продлится до четверга.



В объявлении центра местного правительства говорится, что для системы образования “будет сделано исключение” и она и вернется к полноценной деятельности - для того, "чтобы не навредить родителям и детям".



Также сообщается, что "местное правительство усилит борьбу и предпримет следующие шаги: работа комитетов по планированию и строительству будет заморожена, разрешения выдаваться не будут, власти заморозят соглашения о строительстве в районах районах повышенного спроса"



Центр местного самоуправления заявил: "Местные власти не намерены сотрудничать с фондом по присвоению государственных средств, и мы обратимся в судебные инстанции. Никаких перечислений средств в фонд не будет. Мы не согласимся быть коллектором казны государства Израиль за счет наших жителей".



"Мы будем продолжать и делать все возможное, чтобы сохранить деньги от налога на недвижимость для образования, благосостояния, инфраструктуры и культуры наших жителей. Мы благодарим миллионы жителей, которые поддерживают нас в справедливой борьбе, и призываем население продолжать поддерживать власти, чтобы мы могли продолжать предоставлять вам муниципальные услуги".