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Забастовка местных властей продлится до четверга
16.05.2023 17:27 Ирина Демьянова

Забастовка местных властей продлится до четверга

Забастовка, объявленная местными властями, продлится до четверга. При этом местные власти решили не принуждать школы к забастовке, и занятия будут проходить в обычном режиме. Работа всех других муниципальных служб приостановлена.

Мэр Рамат-Гана Кармель Шама-Хакоэн заявил Армейскому радио, что местные власти не собираются безропотно отдавать свои налоги в муниципальный налоговый фонд, и сказал, что в случае необходимости они обратятся в суд против государства.

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