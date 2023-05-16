



Забастовка местных властей продлится до четверга

Забастовка, объявленная местными властями, продлится до четверга. При этом местные власти решили не принуждать школы к забастовке, и занятия будут проходить в обычном режиме. Работа всех других муниципальных служб приостановлена.



Мэр Рамат-Гана Кармель Шама-Хакоэн заявил Армейскому радио, что местные власти не собираются безропотно отдавать свои налоги в муниципальный налоговый фонд, и сказал, что в случае необходимости они обратятся в суд против государства.