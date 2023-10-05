



За закрытыми дверями: Ганц пытается спасти отношения с саудитами

Как уже сообщалось ранее, Бенни Ганц провел встречу с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном.



По сути, визит Ганца в США не был нигде анонсирован и проходит скорее в атмосфере секретности. По крайней мере, офис депутата Кнессета нигде об этом событии не заявлял.



Ранее Бени Ганц выступал с заявлениями, что, хотя он и его партия не входит в коалицию, они будут голосовать вместе с правительством, если будет достигнуто “хорошее соглашение” с Саудовской Аравией.



В прошлом месяце премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Байденом. Во время встречи главы государств выразили оптимизм относительно прогресса в достижении соглашения.



Следует отметить системный подход Белого Дома в попытках успокоить сложившуюся ситуацию. За стол переговоров была приглашена даже Израильская оппозиция. Так месяц назад В Вашингтон так же приглашали и Яира Лапида. А вот эта встреча не была столь успешной, поскольку от Лапида ожидали поддержки в виде одобрения обогащения урана Саудовской Аравией, а Лапид не выразил своего согласия.



Тогда глава израильской оппозиции заявил, что “демократам не стоило бы ставить под угрозу интересы своей безопасности ради решения политических проблем. Мне будет трудно поддержать соглашение, которое будет включать обогащение урана на территории Саудовской Аравии”.

Белый Дом остался очень разочарован тем визитом.



Впрочем, ничего нового здесь от Лапида никто не услышал. Ранее он только подчеркивал свое несогласие с возможностью разрешить Саудовской Аравии обогащать уран на своей территории в рамках усилий по нормализации ситуации.



“Я не буду помогать обогащению урана на саудовской земле”, — сказал он в интервью Дане Вайс в прошлом месяце. “Если вопрос касается гражданской ядерной энергетики, то тут нет проблем.На Ближнем Востоке есть страны, у которых есть гражданская ядерная энергия, но у них нет обогащения урана на своей земле”.