



За взятие Гиркина в плен объявили вознаграждение в $40 тысяч

Украинские активисты обещают 40 тысяч долларов за взятие в плен российского террориста Игоря Гиркина, который, вероятно, был мобилизован. О том, что Гиркин идет на войну, сообщила в соцсетях его супруга, опубликовав совместное фото, на котором террорист одет в военную форму.



Активист Сергей Стерненко отреагировал на это в Twitter, отметив, что предоставит из личных сбережений 10 000 долларов тому, кто возьмет Гиркина в плен.



Впоследствии отозвался и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который сейчас в рядах ВСУ защищает Родину, и пообещал добавить еще 10 тысяч долларов.



Военнослужащий и писатель Валерий Маркус тоже решил внести свой вклад в размере 10 тысяч долларов.



Позже к флешмобу присоединился глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



"+ еще 10000$. Преступник должен ответить", - написал Гайдай.



Таким образом, общая сумма составляет 40 тысяч долларов. Стерненко добавил: "В общей сложности, пишет еще много людей в комментарии и реплаях, поэтому на самом деле те, кто возьмет этого военного преступника, получат еще больше средств".



Напомним, Игорь Гиркин (Стрелков) – экс-офицер ФСБ, бывший "министр обороны ДНР". Он является обвиняемым в деле об уничтожении самолета рейса MH17 и объявлен в международный розыск. Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора объявил новое подозрение Гиркину. Его с подельниками подозревают в похищении и убийстве граждан Украины.



В июне 2019 года прокуратура Нидерландов назвала подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17. Это трое граждан России – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов. Также среди подозреваемых один гражданин Украины – Леонид Харченко.