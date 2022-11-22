



За всех "обиженных": Давид Битан безжалостно атаковал Нетаниягу



Член Кнессета Давид Битан выразил свое неудовольствие процессом формирования правительства.



В интервью радио 103FM он резко обрушился на Нетаниягу и сказал: "Я не вижу, как Ликуд собирается работать в этом правительстве и влиять так, как мы хотели. Я недоволен от имени избирателей и активистов Ликуда, это невероятно, я надеюсь, что все изменится в ходе переговоров, и они образумятся. Нетаниягу перешел черту во всем, что связано с Ликудом".



"Я слышу ненужные спины и брифинги из офиса Нетаниягу, они ранят людей внутри "Ликуда", - добавил Битан. "Я вижу брифинги, связанные с Эдельштейном, Кацем и Амсалемом. Все ни к чему не приведет. Смотрич и Дери умеют вести переговоры, Нетаниягу, очевидно - нет".



Битан также рассказал об “обиженных”, он говорит, что "Дуди Амсалем обижен. Он бросился на амбразуру ради Нетаниягу, а в итоге Нетаниягу выбирает только тех, кто близок ему со всех точек зрения". По поводу возможного назначения Исраэля Каца в министерство абсорбции он сказал следующее: "Кац и Эдельштейн не согласятся принять должность младшего министра".

