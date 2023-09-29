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За Украину: Швейцария ввела санкции против Ирана
29.09.2023 18:33 Алина Груднева

За Украину: Швейцария ввела санкции против Ирана

Швейцария ввела санкции против Ирана, нацеленные на производство беспилотников, которые Россия использует для ударов по Украине.

По данным правительства, страна запретит продажу, поставки и транзит запчастей, используемых для изготовления дронов.

"Решение Федерального совета от 29 сентября свидетельствует о тесном партнерстве между Швейцарией и ЕС в отношении санкций", - сказано в постановлении.

Санкции вводятся в отношении физических и юридических лиц, которые связаны с финансированием иранской программы по производству БПЛА.

Также в список попали лица и компании, которые непосредственно оказывают помощь в поставках дронов в РФ.

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