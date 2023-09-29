



За Украину: Швейцария ввела санкции против Ирана

Швейцария ввела санкции против Ирана, нацеленные на производство беспилотников, которые Россия использует для ударов по Украине.



По данным правительства, страна запретит продажу, поставки и транзит запчастей, используемых для изготовления дронов.



"Решение Федерального совета от 29 сентября свидетельствует о тесном партнерстве между Швейцарией и ЕС в отношении санкций", - сказано в постановлении.



Санкции вводятся в отношении физических и юридических лиц, которые связаны с финансированием иранской программы по производству БПЛА.



Также в список попали лица и компании, которые непосредственно оказывают помощь в поставках дронов в РФ.