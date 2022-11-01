



За уклонение от мобилизации будут сажать на пять лет

Госдума занялась "устранением пробелов в законодательстве, которые были выявлены в ходе частичной мобилизации". Так, например, уголовная ответственность для граждан за отказ от участия в ней при отсутствии отсрочки до сих пор не прописана.



В УК есть лишь ответственность за уклонение от срочной службы. Как рассказали «Известиям» источники в ГД, в ближайшее время депутаты и сенаторы от «Единой России» внесут в нижнюю палату парламента поправки в УК, подразумевающие наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Авторы законопроекта пояснили, что речь в документе не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой. В других фракциях полагают: лучше, чтобы люди осознанно шли защищать родину.



Как рассказали «Известиям» два источника в Госдуме, к внесению в нижнюю палату готовится законопроект об изменениях в УК РФ. Согласно нему, в России могут ввести уголовное наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации при отсутствии отсрочки (документ имеется в распоряжении «Известий»). Среди авторов — главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы, руководитель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, а также его заместители.



За отказ от мобилизации они предлагают штрафовать уклонистов на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере иного дохода за период от года до трех лет. Наказанием могут стать и принудительные работы на срок до пяти лет. Самый суровый метод, предложенный парламентариями, — лишение свободы на срок до пяти лет.

