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За счет налогоплательщиков. На вилле Беннета демонтируют инфраструктуру ШАБАКа
24.10.2022 17:21 Аркадий Бочаровский

За счет налогоплательщиков. На вилле Беннета демонтируют инфраструктуру ШАБАКа

В ближайшие дни начнутся работы по демонтажу инфраструктуру безопасности в доме бывшего премьер-министра Нафтали Беннета. Барьеры, камеры наблюдения и сенсоры были установлены на вилле "в соответствии с требованиями ШАБАКа", оправдывался ранее бывший премьер.

Портал 0404 сообщает о том, что работы по демонтажу инфраструктуры, построенной в доме Нафтали Беннета в Раанане и вокруг него, обойдутся налогоплательщикам примерно в 12 миллионов шекелей.

В ближайшие дни начнется первый этап демонтажа мер безопасности вокруг дома и внутри него. 

Соседи Нафтали Беннета в Раанане получили письмо с объяснением предполагаемых работ в ближайшие дни, а также с просьбой заранее простить их за причиненные им неудобства.

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