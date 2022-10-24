



За счет налогоплательщиков. На вилле Беннета демонтируют инфраструктуру ШАБАКа

В ближайшие дни начнутся работы по демонтажу инфраструктуру безопасности в доме бывшего премьер-министра Нафтали Беннета. Барьеры, камеры наблюдения и сенсоры были установлены на вилле "в соответствии с требованиями ШАБАКа", оправдывался ранее бывший премьер.



Портал 0404 сообщает о том, что работы по демонтажу инфраструктуры, построенной в доме Нафтали Беннета в Раанане и вокруг него, обойдутся налогоплательщикам примерно в 12 миллионов шекелей.



В ближайшие дни начнется первый этап демонтажа мер безопасности вокруг дома и внутри него.



Соседи Нафтали Беннета в Раанане получили письмо с объяснением предполагаемых работ в ближайшие дни, а также с просьбой заранее простить их за причиненные им неудобства.