



За отсутствием вины закрыто дело против отца, обвиненного в изнасиловании дочки



После трехлетнего расследования государственная прокуратура Израиля приняла решение закрыть дело в отношении отца, обвиняемого в совершении непристойных действий в отношении своей дочери, когда она находилась в больнице "Шаарей Цедек".



Отец во время пребывания дочери в больнице спал на кушетке рядом с ее кроватью в нижнем белье при закрытой занавеске.



Медсестра, отодвинув занавеску, увидела, как он натягивает брюки. Дочь была укрыта одеялом и без одежды под ним. Она отрицала факт причинения ей вреда. Отец объяснил, что дочь проходила курс рефлексотерапии, поэтому была без одежды.



Полиция не стала вызывать врача-рефлексотерапевта для дачи показаний. В связи с подозрениями отец потерял работу в качестве директора школы. Его адвокат ходатайствовал о прекращении дела в связи с отсутствием доказательств, что привело к его закрытию прокуратурой.



В настоящее время дело прекращено, и адвокат отца рассматривает возможность подачи гражданского иска к тем, кто заставил его страдать три года. В больнице "Шаарей Цедек" воздерживаются от разглашения подробностей дела. Больница заявила, что действовала в соответствии с инструкциями об обязанности докладывать о возможных сексуальных преступлениях.

