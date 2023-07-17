



За ночь ЦАХАЛ задержал 15 человек в Иудее и Самарии

В ночь на воскресенье в нескольких населенных пунктах Иудеи и Самарии были арестованы 15 разыскиваемых лиц.



Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.



В частности, во время задержания трех подозреваемых в Бейт-Омере, машины израильской службы безопасности были атакованы камнями и бутылками с зажигательной смесью.



Израильские силы также обнаружили телефон и документы, которыми пользовался преступник, устроивший стрельбу возле перекрестка Текоа в воскресенье утром, 16 июля.



О раненых среди израильских солдат не сообщается.

