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За ночь ЦАХАЛ задержал 15 человек в Иудее и Самарии
17.07.2023 11:07 Ирина Демьянова

За ночь ЦАХАЛ задержал 15 человек в Иудее и Самарии

В ночь на воскресенье в нескольких населенных пунктах Иудеи и Самарии были арестованы 15 разыскиваемых лиц. 

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.

В частности, во время задержания трех подозреваемых в Бейт-Омере, машины израильской службы безопасности были атакованы камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Израильские силы также обнаружили телефон и документы, которыми пользовался преступник, устроивший стрельбу возле перекрестка Текоа в воскресенье утром, 16 июля.

О раненых среди израильских солдат не сообщается.
 

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