



За кулисами: Нетаниягу и демонстрация миллиона



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не будет присутствовать или выступать на запланированном на четверг массовом митинге в поддержку предложения его правительства о реорганизации судебной системы, сообщают израильские СМИ.



Запланированный "митинг миллиона" в Иерусалиме в четверг, на следующий день после Дня независимости, был объявлен ранее в этом месяце в попытке продемонстрировать широкую общественную поддержку спорного плана судебных реформ. Демонстрация должна стать ответом на многочисленные опросы за последние несколько недель, которые показали, что законодательство в его нынешней форме в целом непопулярно.



Протестующие против фундаментального изменения судебной системы уже почти четыре месяца выходят на акции протеста против планов, которые, в случае их реализации, поставят большинство судебных назначений под контроль правительства и ограничат надзорные полномочия БАГАЦа.



Критики говорят, что такая перестройка передаст большую часть судебной власти в руки правительства, сделает Израиль демократией только по названию, оградив лидеров от ответственности, и оставит права меньшинств практически незащищенными.



Сторонники утверждают, что изменения необходимы для того, чтобы обуздать чрезмерно активный, по их мнению, суд.



Согласно 12-му каналу израильского ТВ, Нетаниягу работает над тем, чтобы заручиться поддержкой митинга правых в четверг, и подталкивает близких соратников к тому, чтобы "обеспечить" успех демонстрации, вложив "необходимые ресурсы".



В сообщении также говорится, что ведутся переговоры с ультраортодоксальными партнерами Нетаниягу по коалиции в попытке побудить общины харедим принять участие в митинге, но эти усилия пока не принесли желаемых результатов.



Согласно информации канала, Нетаниягу рассматривает запланированный митинг как "выражение общественной легитимности" и поддержки его правительства.



Организаторы митинга заявили, что Нетаниягу планирует отказаться от участия в мероприятии по "соображениям безопасности", говорится в сообщении. Однако 12-й канал сослался на людей, "близких к Нетаниягу", которые сказали, что он не хочет, чтобы демонстрация превратилась в митинг в поддержку его руководства.



Организаторы обещают, что митинг в четверг станет "крупнейшей в истории" демонстрацией в поддержку судебной "реформы", с "призывом к министрам правительства и членам Кнессета: Вы получили мандат на исправление несправедливости! Мы не будем гражданами второго сорта!".



По словам организаторов, запланированный митинг сопровождается кампанией по финансированию, чтобы "провести самую важную демонстрацию для будущего государства Израиль". "Благодаря вам они не украдут наши выборы!" - говорится в заявлении для прессы перед митингом в четверг.