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За блокадой поляками границы стоит РФ, – премьер Литвы | Фото: pixabay.com
01.03.2024 15:26 Mignews.ua

За блокадой поляками границы стоит РФ, – премьер Литвы

Попытки перекрытия литовско-польской границы фермерами из Польши рассматриваются как попытка России поссорить двух союзников Украины Литву и Польшу, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. 

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Она подчеркнула, что аргументы о том, что якобы украинское зерно, предназначенное для транзита через Клайпеду в третьи страны, в Литве меняет свое назначение - завозят в Польшу, напоминают ей гибридную операцию, сообщает LRT.

Глава литовского правительства напомнила, что такие попытки предпринимались и раньше.

Шимоните также отметила, что протесты фермеров в Евросоюзе являются одной из обсуждаемых тем в российских пропагандистских передачах. 

А что касается намерений польских фермерских групп помешать движению через литовско-польскую границу, тут, по словам премьера, продолжаются переговоры не только с ведомствами Польши, но и с институтами Евросоюза, а также с самими протестующими.
 

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