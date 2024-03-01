



За блокадой поляками границы стоит РФ, – премьер Литвы

Попытки перекрытия литовско-польской границы фермерами из Польши рассматриваются как попытка России поссорить двух союзников Украины Литву и Польшу, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.



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Она подчеркнула, что аргументы о том, что якобы украинское зерно, предназначенное для транзита через Клайпеду в третьи страны, в Литве меняет свое назначение - завозят в Польшу, напоминают ей гибридную операцию, сообщает LRT.



Глава литовского правительства напомнила, что такие попытки предпринимались и раньше.



Шимоните также отметила, что протесты фермеров в Евросоюзе являются одной из обсуждаемых тем в российских пропагандистских передачах.



А что касается намерений польских фермерских групп помешать движению через литовско-польскую границу, тут, по словам премьера, продолжаются переговоры не только с ведомствами Польши, но и с институтами Евросоюза, а также с самими протестующими.

