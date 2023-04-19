



Южная Корея впервые назвала условия предоставления Украине оружие

В том случае, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на мирных граждан, Южная Корея может расширить свою поддержку Украине, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи.



Такое заявление сделал президент Южной Кореи Юн Сок Ель, сообщает Reuters.



Его правительство изучает способы защиты и восстановления Украины, точно так же, как Южная Корея получала международную помощь после Корейской войны 1950-53 годов, заявил Юн накануне государственного визита в США.



"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет смириться, например, крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам будет трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", – заявил президент Южной Кореи.



По его словам, не может быть ограничений в отношении поддержки защиты и восстановления страны, которая подверглась незаконному вторжению в соответствии с международным и внутригосударственным правом.



Ранее главы МИД Южной Кореи и Германии провели встречу и обсудили ситуацию в Украине, напоминает РБК-Украина. К тому же, Южная Корея достигла соглашения о предоставлении Соединенным Штатам 500 тысяч снарядов для 155-мм артиллерийских орудий.

