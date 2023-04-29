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Южная Корея рассматривает возможность поставки Украине летального оружия
29.04.2023 15:58 Евгения Маркова

Южная Корея рассматривает возможность поставки Украине летального оружия

Южная Корея хочет поддержать Украину в войне с Россией и рассматривает вариант оказания летальной помощи, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль во время пребывания в США, пишет  Reuters.

“Сейчас мы внимательно следим за ситуацией на поле боя в Украине и будем принимать соответствующие меры по соблюдению международных норм и права. Мы внимательно следим и рассматриваем разные варианты”, - ответил Юн на вопрос о возможности предоставления Южной Кореей летального оружия Украине.

Президент также отметил важность недопущения победы России в войне против Украины.

"Нам следует показать, что такая попытка никогда не добьется успеха, чтобы заблокировать подобные посягательства в будущем", - отметил он.

На прошлой неделе Юн Сок Йоль заявил, что в случае эскалации насилия и массированного удара по гражданским объектам, Южная Корея может присоединиться к странам Запада и предоставить Украине военную помощь.

До сих пор Сеул, являющийся одним из крупнейших в мире производителей артиллерийских снарядов, оказывал Украине только финансовую и гуманитарную помощь.
 

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