



Южная Корея рассматривает возможность поставки Украине летального оружия

Южная Корея хочет поддержать Украину в войне с Россией и рассматривает вариант оказания летальной помощи, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль во время пребывания в США, пишет Reuters.



“Сейчас мы внимательно следим за ситуацией на поле боя в Украине и будем принимать соответствующие меры по соблюдению международных норм и права. Мы внимательно следим и рассматриваем разные варианты”, - ответил Юн на вопрос о возможности предоставления Южной Кореей летального оружия Украине.



Президент также отметил важность недопущения победы России в войне против Украины.



"Нам следует показать, что такая попытка никогда не добьется успеха, чтобы заблокировать подобные посягательства в будущем", - отметил он.



На прошлой неделе Юн Сок Йоль заявил, что в случае эскалации насилия и массированного удара по гражданским объектам, Южная Корея может присоединиться к странам Запада и предоставить Украине военную помощь.



До сих пор Сеул, являющийся одним из крупнейших в мире производителей артиллерийских снарядов, оказывал Украине только финансовую и гуманитарную помощь.

