



Южная Корея присоединяется к "формуле мира" Зеленского

Южная Корея готова включиться в процесс реализации "формулы мира Украины" и активно поддержать деятельность группы, ответственной за осуществление мирного плана Президента Украины Владимира Зеленского. Информация об этом поступила из агентства Yonhap.

Решение о содействии Южной Кореи в реализации "формулы мира" было принято в результате многосторонних переговоров в Саудовской Аравии 5-6 августа, сообщил официальный представитель президента Южной Кореи. Как раз в ходе встречи в Джидде обсуждалось создание рабочей группы для выполнения мирного плана, ориентированного на "формулу мира" Украины.

"Согласно одному из ключевых пунктов нашей инициативы в области мира и солидарности, мы примем участие в рабочей группе "формула мира"", - заявил чиновник.

Напомним, что об "украинской инициативе" было объявлено во время визита президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Украину в июле этого года. Южная Корея обязалась оказать поддержку в сферах безопасности, предоставить гуманитарную помощь и внести свой вклад в процессы послевоенной реабилитации.

Южная Корея надеется, что участие в рабочей группе откроет возможности для ее компаний быть частью масштабных проектов по восстановлению Украины после войны, обратило внимание агентство Yonhap. Предварительно планируется, что прошедшие Джидде переговоры подготовят почву для проведения мирного саммита к концу текущего года. На этом событии мировые лидеры будут подписывать общие принципы завершения вооруженного конфликта и поддержки Украины в предстоящих переговорах с Россией.