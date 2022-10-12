



Южная Корея не признает российские "референдумы"

Республика Корея не признает российские "референдумы", которые были проведены на захваченных территориях Украины.



Об этом заявил представитель Южной Кореи при ООН Хван Чжун Гук сказал во время чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает "Укринформ".



"Республика Корея однозначно подтверждает свою поддержку суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины. Мое правительство не признает псевдореферендумы, проведенные под военным принуждением", - заявил дипломат Южной Кореи.