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Южная Корея и Вьетнам углубят сотрудничество
30.12.2022 22:31 Юлия Фрилис

Южная Корея и Вьетнам углубят сотрудничество

Южная Корея и Вьетнам углубят сотрудничество в области ядерной энергетики и других возобновляемых источников энергии

Страны подписали меморандум о взаимопонимании по усилению обмена информацией и сотрудничеству в области атомной энергетики.

Также южнокорейская компания Doosan Enerbility Co. и Корейский институт электронных технологий (KETI) подписали отдельный меморандум о взаимопонимании с Институтом энергетики Вьетнама по совместной работе в сфере чистой энергии.

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