



Южная Корея и Вьетнам углубят сотрудничество

Южная Корея и Вьетнам углубят сотрудничество в области ядерной энергетики и других возобновляемых источников энергии



Страны подписали меморандум о взаимопонимании по усилению обмена информацией и сотрудничеству в области атомной энергетики.



Также южнокорейская компания Doosan Enerbility Co. и Корейский институт электронных технологий (KETI) подписали отдельный меморандум о взаимопонимании с Институтом энергетики Вьетнама по совместной работе в сфере чистой энергии.