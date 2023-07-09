



Юваль Ной Харари: Мы должны бороться с правительством за израильскую мечту

Десятки тысяч израильских протестующих собрались в Тель-Авиве и других городах, чтобы выступить против предложенных правовых реформ, которые, по их словам, могут привести к более авторитарному правительству, а историк Юваль Ной Харари предупредил крайне правое правительство о последствиях.



Израильские СМИ оценили явку на субботнюю акцию протеста в Тель-Авиве – 27-ю с момента обнародования программы реформ в январе – в 150 000 человек перед голосованием в понедельник в парламенте по ключевому положению предлагаемой реформы.



“Мы должны действовать против того, что правительство Нетаниягу делает с нашей страной и с израильской мечтой”, – заявил Харари на митинге. “Если правительство Нетаньяху не остановится, оно скоро узнает, что происходит, когда мы злимся”.



Протестующие также осудили увольнение начальника полиции Тель-Авива Ами Эшеда, который заявил на этой неделе, что был вынужден уйти в отставку из-за политического давления с целью применения насилия к протестующим. Эшед регулярно конфликтовал с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, который требовал от полиции занять более жесткую позицию в отношении антиправительственных протестов.



Полиция применила водометы для разгона около 100 демонстрантов, заблокировавших главное шоссе в прибрежном городе, сообщило информационное агентство AFP.



Правительство утверждает, что судебная реформа, которая даст политикам больше власти над судами, необходима для обеспечения лучшего баланса сил. После безуспешных переговоров с оппозицией после объявления Нетаниягу в конце марта о “паузе” для переговоров правительство снова переходит в наступление на этой неделе.



В понедельник, 10 июля, состоится первое чтение законопроекта, направленного на лишение судебной власти права выносить решения о “разумности” решений правительства.