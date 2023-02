Юваль Ной Харари: израильская демократия “под угрозой” из-за судебной реформы

Историк Юваль Ной Харари заявил в четверг, что израильская демократия находится под угрозой из-за неоднозначной судебной реформы, проводимой правительством.



“Демократия под угрозой в Израиле и других странах. При демократии победитель не должен забирать все. Если они это сделают, это уже не демократия”, – написал он в Twitter.



“Самый ценный аспект либеральной демократии – это не правило большинства, а ограничение власти правителя для защиты прав граждан”, – считает ученый.

Democracy’s under threat, in Israel &other countries. In a democracy the winner shouldn’t take it all. If they do, it’s no longer a democracy. The most precious aspect of liberal democracy isn’t majority rule, but limiting the power of the ruler in order to protect citizen rights pic.twitter.com/0xCP9hVnmD