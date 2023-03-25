



Юваль Харари: когда БАГАЦ отменит законы граждане должны подчиняться БАГАЦу

Профессор Юваль Ной Харари, автор “Sapiens: краткая история человечества” и прочих бестселлеров выступил на “главной демонстрации” протеста против реформ на улице Каплан в Тель-Авиве.



Хараи заявил: : "Когда БАГАЦ отклоняет законы, представители общественности должны подчиняться БАГАЦу. И мы, граждане Израиля, не должны бросать работников государственной службы, судей, силы безопасности. Мы должны выйти на улицы и сказать - мы с вами".