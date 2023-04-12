



Юристы призывают уволить посла ООН за сомнение в праве Израиля на самооборону

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку было направлено открытое письмо с призывом к увольнению Франчески Альбанезе , специального докладчика ООН по палестинским территориям.



Причиной требования являются недавние комментарии Альбанезе в Твиттере, в которых она заявила, что Израиль не может заявлять о своем праве защищать себя от “людей, которых он угнетает/чьи земли он колонизирует”.



Авторы письма выразили “крайнюю тревогу и возмущение по поводу отвратительных заявлений” Альбанезе, добавив, что “невероятно, чтобы такое заявление когда-либо было сделано представителем ООН”.



Письмо было отправлено от имени Международного юридического форума , глобальной сети юристов и активистов, целью которой является борьба с антисемитизмом, продвижение прав человека и укрепление мира на Ближнем Востоке, а также Соломоновой обсерватории по проблемам дискриминации, итальянской неправительственной организации, борющейся с антисемитизмом.



Заявления Альбанезе были сделаны после терактов, в результате которых были убиты сестры Рина и Майя и их мать Люси Ди, а также гражданин Италии.



Далее в письме подчеркивается, что недавние комментарии Альбанезе являются лишь последними примерами предвзятых заявлений посла ООН.



“Альбанезе имеет давнюю историю антисемитизма и злобных предубеждений, как до, так и во время ее пребывания на посту Специального докладчика, используя старые антисемитские клише, такие как обвинения “еврейского лобби” в контроле над Соединенными Штатами, неоднократное игнорирование проблем безопасности Израиля, таких как как после этой последней волны террора, а также сравнения израильтян с нацистами, выражения поддержки движения BDS и обвинения еврейского государства в гнусных преступлениях апартеида, геноцида и военных преступлений”, — далее говорится в письме.



Таким образом, Международный юридический форум завершился призывом к ООН “обеспечить, чтобы ООН соответствовала своим собственным правилам и стандартам ... путем увольнения Альбанезе и полной отмены ее должности”.



