



Прокуроры угрожают забастовкой

Юристы из разных министерств пригрозили объявить трудовой спор из-за плана правовой реформы, предложенного министром юстиции Яривом Левиным.



Соответствующее письмо было направлено 24 января гендиректору минюста.



Согласно документу, объявленный Левиным план негативно скажется на работе юристов в государственных органах.



"Изменения будут иметь тяжелые последствия для работников государственной юридической службы. Они осуществляются недобросовестно", - отметил профсоюз юристов.