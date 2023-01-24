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Прокуроры угрожают забастовкой
24.01.2023 13:03 Алина Груднева

Прокуроры угрожают забастовкой

Юристы из разных министерств пригрозили объявить трудовой спор из-за плана правовой реформы, предложенного министром юстиции Яривом Левиным.

Соответствующее письмо было направлено 24 января гендиректору минюста.

Согласно документу, объявленный Левиным план негативно скажется на работе юристов в государственных органах.

"Изменения будут иметь тяжелые последствия для работников государственной юридической службы. Они осуществляются недобросовестно", - отметил профсоюз юристов.

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