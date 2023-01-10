



Юристы поддержали план Левина

Около 100 юристов подписали письмо министру юстиции Яриву Левину, поддерживав его план масштабной правовой реформы, который был осужден со стороны представителей оппозиции.



Подписанты документа назвали инициативу министра важными шагами по исправлению правовой системы Израиля.



"Система правосудия в течение многих лет брала на себя полномочия, которые ей не принадлежат и нарушают баланс между тремя ветвями власти", - сказано в письме.



По словам юристов, реформа, направленная на отнятие права вето у БАГАЦа и предоставление политикам полного контроля над назначением судей, "вернет баланс".

