



Юрист: Китай и США готовят крупное стратегическое соглашение по РФ

Российский адвокат, юрист и оппозиционер Марк Фейгин в эфире украинской программы новостей "ТСН" заявил, что Китай и США готовят некоторую договоренность, которая касается будущего России.



Фейгин считает, что Пекин и Вашингтон работают над крупным стратегическим соглашением о возможном обмене взаимных интересов в отношении России.



"Мы же это видели после визита Пелоси и в канун его. За два дня с президентом Китая беседовал Байден. Это утечки, которые идут в западной прессе. Байден очень расположен договориться с Пекином глобально. Не на уровне: "А давайте, вы не будете атаковать Тайвань, а мы с вами договоримся по торговому соглашению". Мне кажется, это гораздо более масштабное соглашение, напоминающее чем то Никсона и Мао, когда договорились. Кстати, архитектором этого соглашения был Киссинджер. А вот вы посмотрите последнее интервью Киссинджера, где он говорит, что с Китаем надо договариваться. А как можно с Китаем договориться, кроме как ни за счет России", – говорит юрист.



По мнению Фейгина, Китай заинтересован в ослаблении России, но не в ее исчезновении.



"Поэтому я склонен думать, что именно Россия — предмет разговора. Разве можно представить, что разговоры Байдена и Си Цзиньпина не касаются войны в Украине. Можно представить, что Вашингтон не станет использовать все рычаги, в том числе отношения с Китаем для того, чтобы усилить давление на Москву. Я вот не могу себе этого представить. Учитывая, что разговоры в начале были, я имею ввиду к 24 февраля, что Китай может дать оружие (России - ред.), возможность обойти санкции в отношении военных поставок, но этого ничего не произошло. Это означает, что площадка для договоренностей возможна. Есть просто официальная позиция Китая, он выступает за прекращение "конфликта", за соглашения, за мирные переговоры. От этого уже можно отталкиваться и разговаривать. Я думаю, что они на саммите G20 договорились встретится, осталось чуть (времени - ред.) и на саммите АСЕАН, я не исключаю, что будет, возможно, две встречи, и возможно, какой-то измерительный визит в Пекин самого Байдена, я бы тоже этого не исключал", — резюмировал он.