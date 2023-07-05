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Новости » Политика
05.07.2023 20:38 Аркадий Бочаровский

Юридического советника прогнали с трибуны Кнессета

Депутат Нисим Ватори из Ликуда, председательствовавший сегодня (в среду) на дебатах в пленуме, прогнал с трибуны Кнессета юридического советника Кнессета, адвоката Сагит Офек.

Офек подошла к нему, чтобы  напомнить, что он должен также удалить из зала заседаний депутатов коалиции, нарушающих дисциплину - также, как он удалил депутатов оппозиции.

В ходе прямой трансляции заседания Кнессета было видно, как адвокат Офек выходит на трибуну Кнессета и обращается к Ватори: "Вы не можете исключать членов Кнессета только с одной стороны". В ответ Веттори в прямом эфире обругал ее: "Простите, почему вы вмешиваетесь? спуститесь немедленно с трибуны, это недопустимо. Вы мне не мешаете. Спуститесь!" Ватори отругал юридического советника в прямом эфире. "Почему она поднимается сюда и кричит на меня?"
 

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