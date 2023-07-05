



Юридического советника прогнали с трибуны Кнессета

Депутат Нисим Ватори из Ликуда, председательствовавший сегодня (в среду) на дебатах в пленуме, прогнал с трибуны Кнессета юридического советника Кнессета, адвоката Сагит Офек.



Офек подошла к нему, чтобы напомнить, что он должен также удалить из зала заседаний депутатов коалиции, нарушающих дисциплину - также, как он удалил депутатов оппозиции.



В ходе прямой трансляции заседания Кнессета было видно, как адвокат Офек выходит на трибуну Кнессета и обращается к Ватори: "Вы не можете исключать членов Кнессета только с одной стороны". В ответ Веттори в прямом эфире обругал ее: "Простите, почему вы вмешиваетесь? спуститесь немедленно с трибуны, это недопустимо. Вы мне не мешаете. Спуститесь!" Ватори отругал юридического советника в прямом эфире. "Почему она поднимается сюда и кричит на меня?"

