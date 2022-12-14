



Юридический советник: закон Дери порождает трудности, но не конфликт интересов

Юридический советник Кнессета постановил, что “закон Дери” вызывает трудности в основном потому, что это персональный закон, смягчающий условия отбора в министры, но удовлетворяет требованиям к рассматриваемым законам.



В сообщении юридического советника говорится:

"В рассматриваемом нами случае речь идет о поправке к основному закону, которая направлена на снижение конституционного предела, касающегося уровня, требуемого с точки зрения морали некоторых "игроков" в политической системе, и ее предлагается применить не в будущем, например, к следующим выборам, а немедленно.



Поэтому она имеет значительный "личностный" аспект, что затрудняет обсуждение ее "за завесой осторожности", и, естественно, на обсуждение повлияет идентичности тех, на кого непосредственно воздействует поправка. В любом случае, на уровне доктрины "злоупотребления", и до разъяснения значения термина "институциональный конфликт интересов", все, что можно сказать в данном контексте, это то, что, похоже, данный вопрос не относится к тем "крайним случаям", упомянутым в существующем законодательстве как провоцирующие "институциональный конфликт интересов". В любом случае, учитывая постоянный характер поправки, предлагается, чтобы комитет изучил поправку и ее обоснования, а также их совместимость с существующей конституционной структурой в целом”.