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Юридический советник выступила с неожиданным заявлением в поддержку полиции
08.02.2023 15:32 Аркадий Бочаровский

Юридический советник выступила с неожиданным заявлением в поддержку полиции


После сегодняшнего рейда полиции по объектам крупной преступной организации на севере страны юридический советник правительства Гили Бахарав-Миара выступила с необычным заявлением, в котором сообщила о своем желании поддержать полицию Израиля и прокуратуру в важной борьбе с тяжкими преступлениями.

По словам юридического советника, "расследование, ставшее сегодня достоянием общественности, является результатом напряженной работы сотрудников правоохранительной системы и прямым продолжением последовательной и бескомпромиссной линии в борьбе с тяжкими преступлениями."

Сегодня утром многие полицейские силы провели рейд по объектам преступной организации "Абу Латиф", известной как 6006, в рамках расследования, которое выявило уклонение от уплаты налогов на миллиард шекелей и позволило получить прозвище "Черный миллиардер".

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