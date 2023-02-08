



Юридический советник выступила с неожиданным заявлением в поддержку полиции



После сегодняшнего рейда полиции по объектам крупной преступной организации на севере страны юридический советник правительства Гили Бахарав-Миара выступила с необычным заявлением, в котором сообщила о своем желании поддержать полицию Израиля и прокуратуру в важной борьбе с тяжкими преступлениями.



По словам юридического советника, "расследование, ставшее сегодня достоянием общественности, является результатом напряженной работы сотрудников правоохранительной системы и прямым продолжением последовательной и бескомпромиссной линии в борьбе с тяжкими преступлениями."



Сегодня утром многие полицейские силы провели рейд по объектам преступной организации "Абу Латиф", известной как 6006, в рамках расследования, которое выявило уклонение от уплаты налогов на миллиард шекелей и позволило получить прозвище "Черный миллиардер".